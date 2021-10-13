Началась сборка пролетных строений путепроводов ЮВХ в районе улицы Полбина

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Полбина Карта всех событий

Строители приступили к сборке пролетных строений путепроводов на пятом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Об этом в среду, 13 октября, заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Приступили к сборке металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов на участке Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, — рассказал он.

Также ведутся работы по замену грунтов основания дороги и обустройству инженерных коммуникаций. Там проводят электричество, отопление, водопровод, освещение и сети связи.

Загрутдинов отметил, что на участке строят и реконструируют 10,8 километра дорог. Возникнут две новые эстакады и подземный пешеходный переход возле дома № 41 на 1-й Курьяновской улице. Этот переход пройдет под Шоссейной улицей в районе пересечения с Курьяновским бульваром и обеспечит выход к проектируемому транспортно-пересадочному узлу «Курьяново». Этот участок ЮВХ значительно улучшит транспортную обстановку в части городских улиц, в том числе Шоссейной, Батюнинской и Полбина, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство путепровода через реку Городню на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД завершено на 80 процентов. По его словам, в данный момент строители армируют пролетное строение между шестой и пятой опорами строения, а также бетонируют крепление для внешнего ограждения.