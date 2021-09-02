Андрей Бочкарев: Путепровод через реку Городню на участке ЮВХ готов на 80 процентов
Строительство путепровода через реку городня на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД завершено на 80 процентов. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в данный момент строители армируют пролетное строение между шестой и пятой опорами строения, а также бетонируют крепление для внешнего ограждения.
Также заместитель мэра напомнил, что на указанном участке ЮВХ предстоит строительство еще трех путепроводов.
— Участок достаточно сложный, всего на нем предстоит построить десяток искусственных сооружений, — заключил Бочкарев.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что на всех трех путепроводах также ведутся работы. Он отметил, что мост через Котляковский ручей готов уже более чем наполовину. А у будущего путепровода через Кавказский бульвар началось устройство буронабивных свай.
В среду, 1 сентября, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что монтаж балок пролетного строения на дублере Люблинской улицы в Москве выполнен на 50 процентов.
Возведение пролетного строения на Люблинской улице ведется в рамках строительства транспортных артерий на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до его пересечения с Юго-Восточной хордой. В общей сложности проект предусматривает строительство и обновление девяти километров дорог.