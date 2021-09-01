Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более чем на 50 процентов выполнен монтаж балок пролетного строения на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Город
Более чем на 50 процентов выполнен монтаж балок пролетного строения на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Монтаж балок пролетного строения на дублере Люблинской улицы в Москве выполнен на 50 процентов. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Продолжаются работы по устройству буронабивных свай, бетонированию опор эстакады основного хода, устройству камер теплосети под перенос магистрального трубопровода горячего водоснабжения, — заключил глава ведомства.

Возведение пролетного строения на Люблинской улице ведется в рамках строительства транспортных артерий на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до его пересечения с Юго-восточной хордой. В общей сложности проект предусматривает строительство и обновление девяти километров дорог.

Во вторник, 31 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что тоннель под Московской кольцевой автодорогой (МКАД), строящийся в рамках участка Юго-Восточной хорды в Новой Москве, готов примерно на треть.

Он отметил, что на закрытую часть приходятся 64,8 метра тоннеля, а остальные пройдут по открытым сверху рамповым участкам.

Читайте также:
ДорогиРафик ЗагрутдиновМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Страну накрывает волна здоровья

Все мнения
О проекте