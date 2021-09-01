Более чем на 50 процентов выполнен монтаж балок пролетного строения на юго-востоке Москвы
Монтаж балок пролетного строения на дублере Люблинской улицы в Москве выполнен на 50 процентов. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
— Продолжаются работы по устройству буронабивных свай, бетонированию опор эстакады основного хода, устройству камер теплосети под перенос магистрального трубопровода горячего водоснабжения, — заключил глава ведомства.
Возведение пролетного строения на Люблинской улице ведется в рамках строительства транспортных артерий на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до его пересечения с Юго-восточной хордой. В общей сложности проект предусматривает строительство и обновление девяти километров дорог.
Во вторник, 31 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что тоннель под Московской кольцевой автодорогой (МКАД), строящийся в рамках участка Юго-Восточной хорды в Новой Москве, готов примерно на треть.
Он отметил, что на закрытую часть приходятся 64,8 метра тоннеля, а остальные пройдут по открытым сверху рамповым участкам.