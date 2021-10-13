Лучшего участкового полицейского выберут в Подмосковье

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Лучшего участкового полицейского определят в Подмосковье. В настоящее время завершается второй этап голосования в рамках всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

Голосование проходит на сайте ГУ МВД РФ по Московской области. Проголосовать можно до 16 октября.

В конкурсе представлены анкеты участковых, стаж службы которых в этой должности составляет как минимум три года. У всех участников отсутствуют дисциплинарные взыскания.

Победитель регионального конкурса будет представлять Подмосковье в заключительном общероссийском этапе — он будет проходить с 1 по 10 ноября. Победителей конкурса наградят в канун профессионального праздника, передает портал «Подмосковье сегодня».

— Участковые уполномоченные полиции играют ключевую роль в профилактике правонарушений, а также ведут адресную работу с гражданами, уже однажды преступившими закон, — отметил зампред подмосковного правительства, руководитель ГУРБ области Роман Каратаев.

13 октября стало известно, что московские спасатели выиграли чемпионат России по многоборью. Он проходил в Севастополе с 1 по 11 октября, в нем приняли участие представители поисково-спасательных формирований со всей территории России.