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Сборная спасателей Москвы завоевала первое место на чемпионате России по многоборью

Михаил Алимов

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Сборная спасателей Москвы завоевала первое место на чемпионате России по многоборью
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские спасатели выиграли чемпионат России по многоборью. Он проходил в Севастополе с 1 по 11 октября, в нем приняли участие представители поисково-спасательных формирований со всей территории России.

За главный приз боролись 20 сильнейших коллективов. На первой строчке оказались представители Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Серебро у команды из Удмуртии, а тройку лидеров замкнули сибирские спасатели.

В столичной сборной состояли Андрей Саратовкин и Алексей Должанский из аварийно-спасательного отряда № 2, Павел Грищенков из аварийно-спасательного отряда № 6, Александр Ворожейкин, Денис Егоров и Александр Другов из аварийно-спасательного отряда № 8, Артем Синицкий из пожарно-спасательного отряда № 205, сотрудник поисково-спасательной станции «Озеро Бездонное» Евгений Гришанов и представитель аварийно-спасательного отряда № 5 Аркадий Темнов.

— Участие в соревнованиях всероссийского уровня позволяет нашим специалистам получить новые знания и обменяться опытом с лучшими спасателями и пожарными страны. Приобретенными навыками наши чемпионы поделятся с коллегами, что, безусловно, повысит общий уровень профессиональной подготовки пожарно-спасательного гарнизона Москвы, — заявил заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Дмитрий Скоркин.

Участники демонстрировали свои навыки в кросс-эстафете, силовом упражнении на перекладине и проводили спасательные мероприятия в различных специально разыгранных чрезвычайных ситуациях.

Сборная спасателей Москвы завоевала первое место на чемпионате России по многоборьюФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Борьба была очень упорной. Самым сложным этапом стали поисково-спасательные работы в техногенной среде, и только наша сборная справилась с ними в полном объеме. Мы смогли достигнуть такого результата благодаря усердной подготовке и слаженности коллектива, — отметил участник московской команды Александр Другов.

Сборная столицы опытная: в нее входят три мастера спорта по многоборью спасателей и три кандидата в мастера спорта, а две трети коллектива выступает на соревнованиях с 2011 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что водные спасатели Москвы 554 раза обеспечивали безопасность городских мероприятий с начала года. С января этого года спасатели обеспечили безопасность на 48 городских соревнованиях различного рода.

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