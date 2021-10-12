Водные спасатели Москвы 554 раза обеспечивали безопасность городских мероприятий с начала года

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

С начала этого года московские спасатели на воде обеспечили безопасность на 554 городских мероприятиях. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

— Московские спасатели на воде дежурили в усиленном режиме в новогодние праздники, День города, контролировали пожарную безопасность во время запуска фейерверков на специальных площадках. Зимой спасатели привлекались для дежурства в местах заплывов любителей зимнего плавания, — говорится в сообщении ведомства.

В прошедшие выходные спасатели несли службу во время проведения соревнований по гребле на каноэ и байдарках среди юношей и девушек. В состязании участвовали 250 гребцов. Спасатели помогали сошедшим с дистанции спортсменам выбраться из воды и добраться до суши.

С января этого года спасатели обеспечили безопасность на 48 соревнованиях различного рода в Москве.

10 октября в экстренные службы обратилась москвичка. Она рассказала, что в ее квартире находится «страшный зверь». Приехав на вызов, спасатели обнаружили летучую мышь ­— самку двухцветного кожана.

Зверька передали в центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. Специалисты зоопарка сообщили, что летучая мышь здорова. Она весит 16,5 грамма. После того как она наберет вес, ее отправят спать в специальный холодильник до весны. Впоследствии ее отпустят на волю.