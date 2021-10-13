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Якутские мастера создали копию боевого корабля из «Звездных войн»

Ирина Игнатенко

Общество
Якутские мастера создали копию боевого корабля из «Звездных войн»
Фото: Life.ru

Якутские косплееры создали копию боевого корабля из «Звездных войн» X-wing. Корабль стал точной копией, но летать и стрелять, как в фильмах, он не может.

— Для начала мы нашли картинку и перевели масштаб. Потом сделали каркас корабля и начали его обшивать. Он полностью из дерева, а ножки из металла. Рассчитали, сколько будет весить корабль, сделали крылья. Затем покрасили и чуть-чуть «подгрязнили», сделали следы от попадания бластером, чтоб было более реалистично, — рассказал Life.ru один из создателей корабля Илья Бурнашов.

Это не первый опыт создания корабля для команды Ильи. В марте в городском парке «Урдэл» в Якутске появился макет звездолета из сериала «Мандалорец».На строительство звездолета ребята потратили 750 тысяч рублей.

Илья Бурнашов отметил, что сначала увлекался подобными сооружениями в одиночку, затем ему удалось создать команду, объединенную этим увлечением.Изначально все свои работы они создавали на собственные средства. Позже — заинтересованные предприниматели предложили участвовать в гранте.

В планах у ребят смастерить корабль«Сокол тысячелетия».

До этого изобретатели рассказали, как собирают «железных коней» с нуля.

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