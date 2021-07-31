Велосипед-рекордсмен и реплика для Машкова: изобретатели рассказали, как собирают «железных коней» с нуля

Кадр из сериала «Дуэлянт» / 2016

По данным AnalyticResearchGroup, в прошлом году в России было произведено 1,1 миллиона велосипедов. Эта цифра — самая низкая с 2016-го. Однако есть велосипедисты, которых печальная статистика не беспокоит: они собирают двухколесный транспорт самостоятельно, делая из своих творений настоящие произведения искусства. «Вечерняя Москва» пообщалась с изобретателями, чтобы выяснить, почему они решили заняться необычными велосипедами, а также узнать, как на их «железных коней» реагируют прохожие.

Размер имеет значение

В 1880-х получили широкое распространение пенни-фартинги — велосипеды, имеющие огромное переднее колесо и едва заметное заднее. Именно на таком англичанин Томас Стивенс в 1884–1886 годах совершил первое в мире кругосветное путешествие на велосипеде. С появлением более устойчивых конструкций пенни-фартинги ушли в прошлое, однако веломеханик Кирилл Гаглоев из Сергиева Посада уверен: необычному велосипеду есть место и в современном мире.

Как в XIX веке

По словам Гаглоева, он смог создать свой первый пенни-фартинг благодаря полученным в автосервисах навыкам работы с металлом.

— Я занимаюсь ремонтом велосипедов. Раньше иногда работал в автосервисах, научился варить и обрабатывать металл. Потом начал производить велосипедные ларьки с мороженым, изготавливать велосипеды на заказ. Когда увидел на картинке пенни-фартинг, сразу захотел себе такой, — признается собеседник «Вечерней Москвы».

Дебютный пенни-фартинг Кирилл сделал из запчастей старого советского велосипеда. Первый выезд произошел зимой. Велосипед хорошо ехал по снегу, но надувная камера на колесе постоянно лопалась. В будущем вместо камеры Гаглоев решил использовать полностью резиновую покрышку — как это было на оригинальных велосипедах.

Кирилл Гаглоев на пенни-фартинге собственного производства / Фото: из личного архива

Энтузиаст отмечает: в остальном его пенни-фартинги мало чем отличаются от велосипедов конца XIX века.

— В те времена каждый узел был результатом кропотливой работы. Я использую другие материалы, двойные обода, современные подшипники. В остальном конструкция приближена к старым образцам, — объясняет Кирилл.

Все хотят прокатиться

Гаглоев ездит с пенни-фартингами на выставки. Там такая конструкция большого удивления не вызывает, однако во время поездок по городу прохожие постоянно оборачиваются.

— На выставках многие даже знают, как называется мой велосипед. А вот на улице люди останавливаются, фотографируют. В России пенни-фартинг забыт, поэтому вызывает много эмоций, — отмечает веломеханик.

Большинство людей, увидев необычный велосипед, не упускают возможности на нем прокатиться, подчеркивает Гаглоев.

Кирилл Гаглоев на велопараде в Иванове / Фото: из личного архива

— Пенни-фартинг интересен всем позитивным людям, которые не думают: «Ой, лучше я этого не буду делать, а то в больницу попаду!». Девчонки тоже интересуются. У моей жены есть свой пенни-фартинг, она на нем катается, — рассказывает собеседник «ВМ».

Гаглоев замечает, что держать равновесие на пенни-фартинге действительно непросто. Велосипедиста, впервые рискнувшего взобраться на необычную конструкцию, нужно постоянно поддерживать.

— Мы иногда катаем людей и даже подготовленного человека всегда страхуем. Падения с пенни-фартинга бывают жесткими. Например, на крутом повороте человек может начать наклоняться, но при этом не учтет, что этот велосипед не умеет резко поворачивать. Потому какое-то время надо побегать, подстраховать, — отмечает Гаглоев.

По словам веломеханика, мотоциклисты быстрее всех учатся держать равновесие. Это связано с тем, что на мотоцикле баланс достигается только поворотом руля — как на пенни-фартинге. На привычных велосипедах человек задействует тело, но на пенни-фартинге так делать нельзя, предупреждает Гаглоев.

Собеседник «ВМ» делится: к нему обращались с просьбой изготовить трехколесный пенни-фартинг. Однако из-за размеров велосипеда даже в этом случае риск падения остается высоким, отмечает веломеханик.

Ручная работа

Еще один минус пенни-фартинга — высокая стоимость. По словам Гаглоева, из-за дороговизны металла цена велосипеда при продаже начинается от 60 тысяч. Необычный велосипед очень нравится людям искусства, но многих отпугивает его стоимость. Однако причудливый аппарат приобретают не только для езды, объясняет изобретатель.

— Как-то раз ребята из Питера заказывали велосипед, он им нужен был для рекламы: в магазине поставить, сделать вывеску. Для катания у меня покупали всего дважды. Первый приобретался в подарок, а второй купил себе один творческий человек. Он ездит на нем по Москве, — рассказывает Гаглоев.

Энтузиаст отмечает, что каждый велосипед производится вручную. Экземпляры отличаются друг от друга по многим параметрам: цвет, тормоза, размер, дизайн руля. Гаглоев констатирует, что пока пенни-фартинг остается экзотикой и, скорее всего, не станет заметно популярнее. Однако в этом и есть его прелесть, заключает веломеханик.

Велосипед как произведение искусства

Двухколесный «железный конь» может быть раскрашен в цвета подсолнуха или военного самолета. Так считает музыкант Алексей Мосин, который создает не только музыку, но и уникальные велосипеды. К оригинальному хобби Мосина подтолкнуло знакомство с кастом-культурой: сначала он купил необычный велосипед, а потом стал членом клуба энтузиастов, увлеченных конструированием байков.

Первый велосипед

— В 2007-м я наткнулся на сайт велоклуба, который объединяет любителей необычных (кастомных) велосипедов — так называемых растабайкеров, — рассказывает Мосин. — Я тогда как раз искал велосипед и не хотел покупать что-то обыкновенное. В клубе был магазин, я туда поехал и купил стрейч-круизер Lowrider Limousine, — рассказывает собеседник «ВМ».

Велосипед из коллекции Алексея Мосина / Фото: из личного архива

По словам Мосина, просто кататься ему быстро надоело. Музыкант стал думать, как можно модифицировать байк, и в результате заменил руль, колеса, втулки, установил фонари. Однако идея самостоятельного создания велосипедов увлекла Алексея, и следующие байки он «прокачивал» серьезнее. Всего музыкант собрал четырнадцать велосипедов, каждый из которых уникален.

Кастом-культура в России

Алексей стал полноправным участником «Растабайка» в 2010-м. На тот момент клуб существовал уже несколько лет: его история в России началась в начале тысячелетия, рассказывает музыкант.

— В этом году у «Растабайка» двадцатилетний юбилей. Клуб основал Александр Кучерявый по прозвищу Шурэ. К сожалению, он больше не с нами: два года назад случилась трагедия. Именно он привез первый кастомный велосипед из Амстердама, — говорит Алексей.

По его словам, идею создания клуба поддержали друзья Кучерявого. Со временем в России сформировалось целое сообщество растабайкеров.

— Десять лет назад сложно было представить, что у нас появится такая культура. Все ездили на советских велосипедах или обычных спортивных. А сейчас все больше людей самостоятельно делает велосипеды, появляются новые клубы, — рассказывает Мосин.

Музыкант отмечает, что дополнения, которые растабайкеры вносят в конструкцию своих «железных коней», могут быть очень внушительными.

— Наиболее частые действия: установка необычных деталей, переварка рамы, оригинальная перекраска и изготовление элементов декора. У каждого из моих велосипедов своя тематика. Например, один похож на военный самолет, другой выполнен в стиле вертолета, а для любимой супруги я смастерил велосипед в виде подсолнуха, — рассказывает Мосин.

Для желающих поделиться результатами творчества «Растабайк» каждый год проводит выставку Kustom Groove Bike. Это основное событие в жизни членов клуба, объясняет Алексей.

— Главное ежегодное мероприятие — двухдневная выставка Kustom Groove Bike. Изобретатели со всей страны привозят на нее велосипеды, электровелосипеды и самокаты, — делится музыкант.

Выставки сопровождаются конкурсами. Например, на лучший тюнинг или проект, реализованный полностью с нуля, рассказывает Алексей. Призеры получают памятный кубок и грамоту. Полет фантазии участников неограничен. Главное, чтобы изобретение было похоже на велосипед и на нем можно было кататься, отмечает собеседник «ВМ».

То ли велосипед, то ли самолет

Сейчас Мосин ездит по Москве на байке, стилизованном под американский истребитель времен Второй мировой войны — Curtiss P-40. Такое дизайнерское решение восхищает прохожих, отмечает музыкант.

Велосипед Алексея Мосина / Фото: из личного архива

— Люди регулярно задают вопросы: сколько стоит мой велосипед и где его купить, самодельный или нет, — рассказывает музыкант.

Оригинальный байк Алексей берет с собой в другие города. Несмотря на внушительные размеры, в разобранном виде с велосипедом можно зайти в автобус или поезд: важно только правильно упаковать его, объясняет музыкант.

Собеседник «Вечерней Москвы» отмечает, что из-за обилия элементов декора его байк весит в полтора–два раза больше обычных велосипедов. Однако он устроен так, чтобы ездить с комфортом, никуда не спеша. В таком режиме можно проехать до сотни километров в день, делится Алексей.

Мосин подчеркивает: многие не верят в то, что его велосипед создан полностью вручную. Это можно считать высшей похвалой для растабайкера, уверен музыкант.

Профессия — изобретатель велосипеда

Самый высокий велосипед в мире, реплики моделей XIX века, веломобили, велосипеды для инвалидов — эти и многие другие оригинальные конструкции делает петербуржец Игорь Баронас. Житель Северной столицы увлекся созданием велосипедов с детства, со временем превратив необычное хобби в источник дохода.

Первые шаги

— Мое детство прошло в Литве, — рассказывает Баронас. — В 13 лет я модернизировал свой детский велосипед. Удлинил подседельную трубу, поставил руль повыше, заменил ведущую звезду. Велосипед стал выглядеть необычно, увеличилась скорость.

По словам изобретателя, в то время в его стране было популярно конструирование веломобилей, организовывались фестивали велотранспорта. Именно для участия в них и был сконструирован первый велосипед, делится Игорь.

— Я изготовил лигерад (лежачий велосипед), приезжал на соревнования и даже побеждал. Потом сделал четырехместный веломобиль и выиграл заезд на веломобильном фестивале, — рассказывает мужчина.

По словам Баронаса, вскоре он организовал в Паланге велопрокат — один из первых в Советском Союзе. Для него изобретатель изготовил пять трехместных веломобилей: такими велосипедами часто пользовались семьи с ребенком. После переезда в Ленинград в 1988-м аналогичный прокат был создан на Дворцовой площади, делится изобретатель.

Велосипеды на продажу

Баронас отмечает, что не собирался зарабатывать на необычных велосипедах. Все изменил случай: к нему обратился человек, который не мог ездить на привычном двухколесном «железном коне».

— Меня нашел парень с парализованными нижними конечностями и попросил сделать трехколесный веломобиль. Потом обратился мужчина, ребенок которого был болен ДЦП, и заказал тандем — велосипед, предназначенный для поездок вдвоем. Дальше меня начали находить благодаря телевидению, — рассказывает изобретатель.

По словам Баронаса, к нему стали обращаться не только инвалиды. Некоторые заказанные велосипеды вообще не предназначались для езды. Так, одно питерское кафе попросило изготовить велоблендер. Чтобы взбить в таком устройстве смузи, человек должен крутить педали — чем сильнее он это делает, тем быстрее приготовится напиток в блендере.

Изобретатель отмечает: ему также приходилось изготавливать реплики велосипедов XIX–XX веков. Они не только участвовали в выставках, но и попадали на экраны телевизоров, делится Баронас.

— Восемь лет назад меня позвали на выставку «Счастливый 1913-й» в Музей Москвы. Специально для нее я сделал два велосипеда: трехколесный в стиле автомобиля Карла Бенца и дамский трицикл. Делал и велосипеды для кино. Самый интересный, конечно, для фильма «Дуэлянт» — там Владимир Машков катался на моей реплике «Макмиллана» 1860 года, — рассказывает собеседник «ВМ».

Реплика велосипеда Макмиллана производства Игоря Баронаса / Фото: из личного архива

По словам Баронаса, на этом велосипеде не было цепи, вместо нее — рычаги с тягами. Сначала изобретатель тренировал Машкова, а потом сам вышел на трек и даже попал в кадр в одном из отрывков.

Новые высоты

В 2017 году из Москвы пришел заказ на необычный велосипед, который установил мировой рекорд, делится Баронас.

— Четыре года назад столичный блогер заказал у меня очень высокий велосипед. Я на нем даже прокатился. Это было сложно, потому что он получился самым высоким в мире: шесть метров и 43 сантиметра, — рассказывает он.

Однако велосипед-рекордсмен — не единственное в коллекции мастера изобретение, поражающее своей высотой. Двухметровый «Желтый ангел», на котором изобретатель регулярно ездит по улицам Санкт-Петербурга, постоянно приковывает внимание прохожих: они снимают необычное средство передвижения на видео и интересуются, как владелец планирует с него слезать.

— Когда я проезжаю мимо хмурого человека на высоком желтом велосипеде, у него сразу появляется улыбка. Часто люди спрашивают, каким образом я на эту конструкцию забираюсь и как буду спускаться. На моем велосипеде есть подножка слева, нужно поставить на нее правую ногу, оттолкнуться, левую поставить на педаль — и дальше действовать как на обычном велосипеде, — делится Баронас.

Велосипед «Желтый ангел» Игоря Баронаса / Фото: из личного архива

Изобретатель отмечает, что профессиональные велогонщики редко просят прокатиться на «Желтом ангеле»: в велоспорте даже падение с обычного велосипеда может быть болезненным. Однако любители не боятся упасть и катаются с удовольствием, говорит Баронас.

Создание велосипедов как профессия

По словам петербуржца, долгое время он совмещал увлечение велосипедами с другой работой, однако потом принял решение превратить хобби в основной род деятельности.

— Раньше я возил автомобили из заграницы, растаможивал их. Был руководителем кружка веломобильного конструирования в клубе юных техников. Но я всю жизнь посвятил велосипеду: каждый день пользуюсь им, езжу на тренировки и соревнования. Зачем тратить время на что-то еще? — заключает Баронас.