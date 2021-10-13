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Выставка «Борис Титов: уплотнение жизни» откроется в галерее «На Шаболовке»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Борис Титов: уплотнение жизни» откроется в галерее «На Шаболовке»
Фото: Pixabay
Серпуховский вал, д.24, корп.2Карта всех событий

Галерея «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Борис Титов: уплотнение жизни», посвященную книжной графике художника Б. Титова.

Экспозиция книжной графики выводит из тени одного из основателей нормы графической сцены 1930–1940-х годов, исследует природу «своенравного авангарда» в окружении более напористых и популярных графических практик того времени. Кроме того, это повод рассказать зрителям о ныне забытых «комбинатах» беллетристики — московских издательствах «ЗиФ», «Федерация», «ГИЗ», «Пролетарий».

Иллюстратор Борис Борисович Титов к середине 20-х годов прошлого столетия выработал узнаваемый стиль: советское ар-деко в книжной графике. Его работы легко узнать по курьезности и ироничности. Стиль, непонятый на уровне молекулярном — композиционном, цветовом и шрифтовом, наконец, просто на типографском уровне.

Титов оформил не менее двух тысяч обложек советской и зарубежной беллетристики, что не помешало ему экспериментировать с отстраненной графической формой.

Посетители увидят узнаваемый «титовский» шрифт: рукописный, суховатый, с невероятными траекториями строк на книжной обложке и минималистскими линейными рисунками.

Выставка открыта с 20 октября по 16 января 2022 года, сообщается на сайте галереи.

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