Ученые рассказали, как грибы влияют на депрессию и продолжительность жизни

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Регулярное употребление грибов может снизить риск возникновения депрессии и продлить жизнь человека. К такому выводу пришли ученые Государственного медицинского колледжа Пенсильвании.

Содержащийся в грибах антиоксидант эрготионеин, который не синтезируется организмом самостоятельно, позволяет защитить клетки и ткани организма от повреждения. Высокий уровень эрготионеина уменьшает окислительный стресс, что снижает симптомы депрессии.

Помимо этого, исследования показали, что употребление грибов снижает риск развития онкологии и положительно влияет на психическое здоровье человека.

В исследовании приняли участие 24 тысячи человек, 5,9 процента из которых страдали депрессией. В течение 11 лет специалисты следили за их питанием.

Выяснилось, что люди из «грибной» группы в среднем были менее подвержены депрессии, чем остальные, пишет РЕН ТВ.

Детский и семейный психолог Наталия Наумова назвала яркие признаки послеродовой депрессии. Она отметила, что признаки могут отличаться в зависимости от того, является ли женщина интровертом или экстравертом.