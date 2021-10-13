Геннадий Онищенко назвал две главные опасности длинных ноябрьских выходных

Фото: Пресс-служба Госдумы

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко назвал две опасности, связанные с четырехдневными выходными в ноябре.

Во-первых, в случае хорошей погоды люди будут больше контактировать друг с другом. Это может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

— Второе — это то, что начнутся гости, застолья. Это тоже может повлиять, и в том числе на алкогольные дела, — отметил Онищенко в комментарии Life.ru.

Онищенко напомнил россиянам о необходимости соблюдать антиковидные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, реже посещать общественные многолюдные места. А также выразил надежду, что пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках во время праздничных выходных будут работать. Тогда россияне, которые говорили о том, что у них нет времени пройти вакцинацию, смогут сделать прививку в выходной день.

До этого Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в ноябре. Россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября, рабочие дни будут с 1 по 3 ноября.