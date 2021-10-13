Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в ноябре

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Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной из-за празднования в России Дня народного единства. Об этом в среду, 13 октября, россиянам напомнили в пресс-службе Роструда.

— В начале ноября россиян ожидают трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства и переносом выходного дня, — говорится в сообщении.

Так, в начале следующего месяца рабочими будут дни с 1 по 3 число. Выходные запланированы с 4 по 7 ноября.

Помимо этого, рабочий день 3 ноября будет сокращен на один час, пишет РИА Новости.

Кроме того, у россиян, которые запланировали свой отпуск на начало ноября, он увеличится. В таком случае работодатель не имеет права отказать работникам.

Однако есть службы, которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные. Это аварийные службы, бригады скорой помощи, полиция, врачи, пожарные, а также работники предприятий непрерывного производства.

Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год. Новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. «Вечерняя Москва» разбиралась, когда еще и как долго россияне будут отдыхать в следующем году.