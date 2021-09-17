Правительство утвердило даты новогодних каникул на 2022 год

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Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год. Новогодние выходные продлятся в России с 1 по 9 января. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в официальном Telegram-канале кабмина.

Майские праздники в следующем году начнутся 30 апреля и продлятся до 3 мая. Вторые весенние праздники запланированы на период с 7 по 10 мая. В первом и втором случаях каникулы были продлены до 3 и 10 мая соответственно за счет выходных дней 1 и 2 января, которые совпадают с субботой и воскресеньем.

— Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта, — уточняется в сообщении.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил продлить новогодние каникулы в 2022 году на четыре дня для работающих пенсионеров. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. Депутат подчеркнул, что в 2021 году в России продолжалась пандемия коронавируса, которая наибольшую опасность представляет для пожилых людей. Однако многие пенсионеры игнорируют опасность и продолжают работать, встречаясь с коллегами и пользуясь общественным транспортом, отметил Федоров.