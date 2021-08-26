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Депутат Госдумы предложил продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Анастасия Волоснова

Общество
Депутат Госдумы предложил продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил продлить новогодние каникулы в 2022 году на четыре дня для работающих пенсионеров. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Депутат подчеркнул, что в 2021 году в России продолжалась пандемия коронавируса, которая наибольшую опасность представляет для пожилых людей.

Однако многие пенсионеры игнорируют опасность и продолжают работать, встречаясь с коллегами и пользуясь общественным транспортом, отметил Федоров.

— В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня, — говорится в тексте обращения, которое цитирует RT.

До этого глава Минтруда оценил вероятность постоянного выходного 31 декабря. По его словам, во введении дополнительных нерабочих дней в России без особых рекомендаций нет необходимости.

Он напомнил, что длинные майские каникулы в 2021 году являлись рекомендацией для российских работодателей в связи с санитарно-эпидемической ситуацией в стране.

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