Глава Минтруда оценил вероятность постоянного выходного 31 декабря

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В введении дополнительных нерабочих дней в России без особых рекомендаций нет необходимости. Такое мнение выразил министр труда и социального развития РФ Антон Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что длинные майские каникулы в 2021 году являлись рекомендацией для российских работодателей в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране.

При этом в 2022 году россиянам и так предстоят достаточно продолжительные майские выходные — дважды по четыре дня, поэтому необходимости введения дополнительных выходных дней без рекомендаций санэпидслужб или медиков нет, отметил Котяков.

Что касается возможности переноса длинных каникул с января на май, в России, как и в ряде других стран, существует традиция рождественских каникул, поэтому целесообразно новогодние каникулы и рождественские объединять, указал министр.

Решение об объявлении 31 декабря выходным днем на постоянной основе Минтруд намерен принимать с учетом резервов «внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения» — за счет других праздников, которые придутся на выходные, рассказал Котяков «Известиям».

Ранее президент компании SuperJob Алексей Захаров рассказал, что в если в Министерстве труда России все же решат сделать 31 декабря ежегодным выходным, это нововведение все равно коснется не всех россиян

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