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Глава Минтруда высказался о предложении сделать 31 декабря ежегодным выходным
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Глава Минтруда высказался о предложении сделать 31 декабря ежегодным выходным

Полина Долганова

Общество

Глава Министерства труда России Антон Котяков прокомментировал предложение о том, чтобы сделать 31 декабря ежегодным выходным. Свое мнение представитель ведомства выразил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

— Мы ее (ситуацию с выходным днем — прим. «ВМ») обязательно рассмотрим. С учетом ближайшего горизонта, — заявил Котяков.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, сколько будут длиться новогодние каникулы в 2022 году.

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