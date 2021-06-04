Министр труда сообщил, сколько будут длиться новогодние каникулы в 2022 году

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Новогодние каникулы в России в 2022 году будут длиться десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2020-го. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время Петербургского Международного экономического форума.

Он отметил, что 31 декабря в 2022 году будет нерабочим выходным днем, так как предпраздничный день выпадает на субботу.

Кроме того, глава Минтруда добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными.

— У нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней, — сказал Котяков, передает ТАСС.

Ранее главу Минтруда попросили ввести новую льготу для усыновивших ребенка.

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