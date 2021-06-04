Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Министр труда сообщил, сколько будут длиться новогодние каникулы в 2022 году
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Министр труда сообщил, сколько будут длиться новогодние каникулы в 2022 году

Юлия Курганова

Общество

Новогодние каникулы в России в 2022 году будут длиться десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2020-го. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время Петербургского Международного экономического форума.

Он отметил, что 31 декабря в 2022 году будет нерабочим выходным днем, так как предпраздничный день выпадает на субботу.

Кроме того, глава Минтруда добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными.

— У нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней, — сказал Котяков, передает ТАСС.

Ранее главу Минтруда попросили ввести новую льготу для усыновивших ребенка.

Читайте также: Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать в России с 1 сентября

Минтруд РФНовый годвыходной
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте