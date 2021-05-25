Главу Минтруда попросили ввести новую льготу для усыновивших ребенка

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Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров выступил с инициативой введения новой льготы для семей, которые усыновили ребенка или оформили над ним опеку.

В обращении к министру труда и социального развития Антону Котякову депутат указал, что каждый год российские семьи усыновляют или берут под опеку тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это приоритетные семейные формы для решения проблемы сиротства, которые создают условия для социализации и всестороннего развития ребенка.

Федоров также напомнил, что определенные группы россиян (например, ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи) имеют право на льготы по уплате земельного налога. Это предполагает уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров.

Чтобы поддержать россиян, решивших усыновить или взять под опеку ребенка, Федоров просит оценить целесообразность внесения таких семей в перечень льготников при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребенка, сообщает RT.

Ранее в Совете Федерации разъяснили порядок получения новой выплаты на детей.

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