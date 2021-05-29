Юрист напомнил о предстоящих россиянам длинных выходных

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В июне жителям России предстоят очередные длинные выходные, рассказал адвокат Владимир Постанюк.

Юрист напомнил, что 12 июня в нашей стране отмечают День России, который относится к нерабочим праздничным дням. Однако в 2021 году эта дата приходится на субботу, поэтому выходной день будет перенесен на понедельник, 14 июня.

Таким образом, россиян ожидают три выходных дня подряд с 12 по 14 июня, а затем — четырехдневная рабочая неделя с 15 по 18 июня.

Кроме того, в предпраздничный рабочий день 11 июня, пятницу, продолжительность рабочего времени будет сокращена на час в соответствии с Трудовым кодексом, рассказал Постанюк «Российской газете».

Ранее стало известно, что Министерство труда и социального развития РФ не планирует вводить длинные майские праздники на постоянной основе.

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