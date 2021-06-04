Эксперт рассказал, кто никогда не будет отдыхать 31 декабря

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Если в Министерстве труда России все же решат сделать 31 декабря ежегодным выходным, это нововведение все равно коснется не всех россиян. Как сообщил президент компании SuperJob Алексей Захаров, некоторые сферы не смогут приостановить свою деятельность, а кому-то это даже принесет еще больше прибыли.

— Непрерывные производства, все, что касается развлечений и сферы услуг, будут всегда работать 31 декабря. Для последних это хорошо, все отдыхают, а они зарабатывают деньги. И, конечно, все, что связано с безопасностью — МЧС, медицина. Количество праздников, выходных дней, в целом будет постепенно увеличиваться. Поэтому 31 декабря сделают выходным, и ничего не изменится, — пояснил Захаров.

По мнению собеседника «ВМ», перспектива четырехдневной рабочей недели в ближайшие несколько лет также является вполне реальной. Поэтому в дальнейшем будут официально сокращаться рабочие часы, считает президент компании SuperJob. Как уточнил эксперт, это может произойти уже в ближайшие 5–10 лет. Например, перед следующим президентским циклом нововведение может быть одним из вариантов предвыборной кампании, заключил Захаров.

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