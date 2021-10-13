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Владимир Путин назвал причину роста цен на газ в Европе

Полина Долганова

Общество
Владимир Путин назвал причину роста цен на газ в Европе
Фото: Администрация президента РФ

Цены на газ в Европе растут из-за нехватки электроэнергии, а не наоборот. Об этом в среду, 13 октября, заявил президент России Владимир Путин.

— Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры, — рассказал глава государства.

Он объяснил, что последние десять лет в европейскую энергетическую сферу закладывались изъяны. Они привели к кризису на газовом рынке.

Кроме того, пока атомная и газовая генерация занимали главенствующие позиции, подобных проблем не было.

Путин отметил, что существование аналогичных проблем в России невозможно даже представить, передает РИА Новости.

Спрос на газовое топливо в мире, в том числе на низкоуглеродное, будет продолжать расти даже при достижении углеродной нейтральности. Об этом в среду, 13 октября, в своем докладе World Energy Outlook пишет Международное энергетическое агентство (МЭА).

В публикации рассматриваются три варианта развития событий. В первом учитываются существующие климатические политики. Согласно второму варианту, все страны выполняют свои обязательства в срок, а третий вариант предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

Ряд европейских стран на фоне рекордных цен на газ, обновивших исторический рекорд, вновь инициирует проведение расследования о причинах надвигающегося кризиса. Соответствующее совместное заявление подписали Греция, Франция, Испания, Чехия и Румыния. В документе также содержится призыв установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы исключить значительное повышение стоимости.

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