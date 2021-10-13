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Дом по реновации в Береговом проезде в Москве готов к заселению горожан

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Береговом проезде в Москве готов к заселению горожан
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Береговой проезд Карта всех событий

Новую многоэтажку по программе реновации жилищного фонда в Береговом проезде в районе Филевский Парк столицы ввели в эксплуатацию. Скоро начнется заселение горожан. Об этом в среду, 13 октября, рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он отметил, что в настоящее время на территории района находятся три дома в стадии проектирования и строительства.

— Дом введен в эксплуатацию осенью 2021 года. На территории района в стадии проектирования, строительства и подготовки градостроительной документации находятся три объекта, — заявил глава ведомства.

Также Сергей Левкин добавил, что до этого началось переселение жильцов в новостройку № 1а в Береговом проезде из домов на Новозаводской улице и Большой Филевской улице.

Руководитель департамента заключил, что сейчас около шести с половиной тысяч москвичей получают жилье в районе Филевский Парк на западе города, передает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 13 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что более пяти миллионов квадратных метров жилья спроектируют и построят в столице за счет бюджета столицы в 2022–2024 годах.

По его словам, за названный период в рамках программы реновации возведут и спроектируют порядка пяти миллионов квадратных метров жилья.

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