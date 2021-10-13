Эксперты объяснили, считаются ли умные очки от Facebook шпионским гаджетом

Кадр из фильма «Папе снова 17»

ФСБ допустила включение умных очков от Facebook в перечень шпионских устройств. Это коллаборация социальной сети и популярной марки очков Ray-Ban.

По ряду технических характеристик представители спецслужб определили, что гаджет можно использовать в качестве устройства для слежки, что противоречит закону РФ. Самое строгое наказание по статье при незаконном использовании таких гаджетов — до четырех лет лишения свободы. Купить очки в России нельзя, однако их можно заказать из других стран по почте.

Рустам Рафиков, эксперт цифровой экономики, управляющий партнер юридической компании Rafikov & Partners, и Андрей Зотов, управляющий партнер ADJ Consulting, эксперт «Сколкова», кандидат технических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как можно сохранить неприкосновенность личной жизни в условиях глобальной цифровизации.

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Очки-шпионы от Facebook

— Устройства визуального и аудиоконтроля становятся часто носимыми. Камеры поселяются в очках, и даже ведутся исследования, чтобы устройства внедрялись в линзы. Время до того момента, когда все будет транслироваться в Сеть, — это единицы лет. Научно-технический прогресс опережает юрисдикцию. Работа, чтобы догнать прогресс, на юридическом поле ведется. Но до тех пор влияют только моральные ограничители, — считает Андрей Зотов.

Рустам Рафиков рассказывает, что современный человек живет в мире, который более открыт к предоставлению публике личной информации.

— Нужно помнить, что свобода одного заканчивается свободой другого. Если вы негласно собираете какую-то информацию через умные очки или колонку, то вы нарушаете закон и личное пространство человека. Помните, что предусмотрена уголовная ответственность за использование специальных технических средств для получения негласной информации. Все, что попадает в эту категорию, становится вещью, ограниченной в обороте, — объясняет эксперт.

Недавно в работе сети Facebook произошли массовые сбои. Эксперты предупредили, что ситуация будет повторяться.