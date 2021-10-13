Россия договорилась с США продолжить консультации по Донбассу

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Россия продолжит консультации с США по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по особому статусу Донбасса. Об этом заявил заместитель главы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак в среду, 13 октября.

— В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций, — рассказал он после встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

С американской стороной, по словам представителя АП, состоялся «обстоятельный и конструктивный» диалог об урегулировании в Донбассе. В ходе переговоров с Нуланд было подтверждено, что единственной основой урегулирования остаются Минские соглашения, приводит слова Козака ТАСС.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.