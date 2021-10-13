Лучшие проекты в рамках конкурса Future iHealth 2021 выберут в Москве

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Фонд «Московский инновационный кластер» вместе с компанией «АстраЗенека» организовал технологический конкурс Future iHealth 2021. Партнером мероприятия выступил Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Об этом в среду, 13 октября, рассказал генеральный директор центра Вячеслав Шуленин.

Он отметил, что стороны уже подписали соответствующий меморандум.

— Мы окажем экспертную поддержку проекту — главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения столицы смогут оценить проекты с точки зрения актуальности практического применения. Также мы предоставим стартапам возможность запустить пилоты на базе московских медучреждений, чтобы апробировать их разработки «в бою», — заявил Вячеслав Шуленин.

По словам гендиректора, лучшие проекты интегрируют в систему здравоохранения Москвы.

К участию в конкурсе пригласили разработчиков инновационной диагностики и терапии бронхиальной астмы, системной красной волчанки, онкологических, респираторных и многих других заболеваний, сообщает ТАСС.

В среду, 13 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев также сообщил о совершенствовании столичного здравоохранения. Заммэра подчеркнул, что более 120 новых объектов образования и медицины возведут в столице за счет городского бюджета в 2022–2024 годах.