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РФПИ заявил о высокой эффективности «Спутника Лайт» против дельта-штамма
РФПИ заявил о высокой эффективности «Спутника Лайт» против «дельта»-штамма
Вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует эффективность до 83 процентов в качестве бустера для других вакцин против штамма «дельта» коронавируса. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 13 октября.
— Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против дельта-варианта в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности против дельта-варианта вакцины «Спутник V» — более 83 процентов против инфекции и более 94 процентов против госпитализации, — говорится в сообщении.
Предварительные данные исследований комбинированного применения «Спутника Лайт» и AstraZeneca в Азербайджане показали выработку антител к S-белку SARS-CoV-2 у 100 процентов участников, подчеркнули в фонде. Кроме того, у испытуемых отсутствовали серьезные нежелательные явления и случаи заражения коронавирусом, отмечается на сайте РФПИ.
5 октября в Центре Гамалеи сообщили, что рассчитывают на регистрацию «Спутника V» в ВОЗ до конца ноября. Представитель центра уточнил, что РФПИ, активно занимающийся международной повесткой, работает над данным вопросом.