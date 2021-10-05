Разработчики «Спутника V» рассчитывают на регистрацию препарата в ВОЗ до конца ноября

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Представители Центра имени Гамалеи, в котором создали российскую вакцину «Спутник V», заявили, что рассчитывают на регистрацию препарата во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца ноября. Об этом во вторник, 5 октября, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

— Я думаю, что в ближайшее время это будет решено. Мы рассчитывали что это будет в сентябре, но сейчас понимаем, что это будет в ближайшие месяцы — октябрь–ноябрь, — цитирует специалиста ТАСС.

Он добавил, что в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который активно занимается международной повесткой, работают над этим вопросом.

У ВОЗ нет претензий к самому препарату для вакцинации от коронавируса «Спутник V». Вопросы касались документов. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он уточнил, что документы по российской вакцине к настоящему моменту уже были оформлены и вносятся в ВОЗ. По его мнению, документы должны быть окончательно внесены в течение следующих полутора недель.

В субботу, 2 октября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что все барьеры, мешающие признанию отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Европы, устранены.