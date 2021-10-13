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Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру об 11-летнем неоплачиваемом отпуске

Илья Ашуров

Происшествия
Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру об 11-летнем неоплачиваемом отпуске
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тверской районный суд Москвы не удовлетворил иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставления ей 11-летнего неоплачиваемого отпуска. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об оставлении без удовлетворения исковых требований Анастасии Волочковой к ФГБУК «Государственный академический Большой театр России», — сказал собеседник «ВМ».

Днем ранее Волочкова разместила публикацию на своей странице в соцсети Instagram. Свое увольнение из Большого театра в 2003 году она также назвала незаконным.

— Я никогда не увольнялась. Меня уволили незаконно, — сообщила экс-балерина.

Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру об 11-летнем неоплачиваемом отпускеФото: instagram/volochkova_art

Ранее Волочкова требовала возместить ей моральный ущерб за незаконное предоставление отпуска без сохранения зарплаты в период с 2010 по 2021 год.

До этого Волочкова объяснила поклонникам свою страсть к такому гимнастическому элементу, как шпагат. Балерина заявила, что шпагат — элемент ее профессии, она «в нем живет».

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