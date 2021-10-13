Эксперт поставил под сомнение прогноз падения спроса на нефть

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев усомнился в прогнозах Международного энергетического агентства о падении спроса на нефть. По мнению эксперта, подобные прогнозы не учитывают конъюнктуру, которая постоянно меняется. Кроме того, международные организации не несут никакой ответственности за свои предсказания.

Он пояснил, что ситуация на топливном рынке постоянно меняется и сложно прогнозировать, что произойдет через несколько десятков лет.

— Нефть будет нужна всегда. Просто люди начнут экономно подходить к ее использованию. Не сжигать, а использовать как сырье. Поэтому спрос на нее не упадет, — пояснил специалист в комментарии «360».

Он напомнил, что в 90-х годах экологи призывали остановить вырубку деревьев и перейти на пластик. Спустя 30 лет ситуация поменялась в другую сторону, когда все ратуют за использование природных материалов и отказ от пластика.

Ранее Международное энергетическое агентство выпустило три сценария для нефтяного рынка на ближайшие десятилетия. По одному из них спрос на сырье значительно упадет из-за политики углеродной нейтральности. Эксперты считают, что к 2030 году цена на нефть опустится до 36 долларов за баррель. А уже к 2050 году цена снизится до 24 долларов за баррель, передает «Царьград».

До этого эксперты подсчитали, сколько может заработать РФ из-за роста цен на нефть и газ.