Эксперты подсчитали, сколько может заработать РФ из-за роста цен на нефть и газ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут увеличиться почти на 70 процентов по сравнению с уровнем прошлого года или на 50 миллиардов долларов на фоне высоких цен на нефть и газ. Такие расчеты сделали в международном рейтинговом агентстве Fitch.

По расчетам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, в 2021 году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить около девяти триллионов рублей или почти 125 миллиардов долларов.

— Это на 50 миллиардов долларов больше, чем в 2020 году, и примерно на 40 миллиардов долларов больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года. Тогда ожидалось, что средняя цена нефти составит 45 долларов за баррель, а экспортная цена на газ — 200 долларов за тысячу кубического метра, — рассказал аналитик.

Он отметил, что на этом уровне нефтегазовые доходы в этом году превысят уровень 2019 года, когда они составляли около 120 миллиардов долларов.

Оценка уровня российских доходов от продажи углеводородов на 2021 год учитывает среднегодовой уровень цены на нефть Brent в 70 долларов за баррель (против 43 долларов за баррель в 2020 году) и среднегодовую экспортную цену Газпрома в 320 долларов за тысячу кубического метра (по сравнению с 143 долларами за тысячу кубического метра в 2020 году).

Маринченко подчеркнул, что при этом рост государственных доходов все еще в большей степени будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов — около 75–80 процентов от общего роста доходов, сообщает ТАСС.

Экономист предрек укрепление рубля из-за повышения цен на нефть. Повышение цен на нефть марки Brent впервые с 2018 года означает, что на отечественном нефтяном рынке происходят колебания, которые позволят России расширить свои услуги по экспорту черного золота и пополнить свой бюджет, в результате чего укрепится и национальная валюта.