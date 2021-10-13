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«Стержень»: депутат из Крыма прокомментировал переезд Поклонской в Кабо-Верде

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Стержень»: депутат из Крыма прокомментировал переезд Поклонской в Кабо-Верде
Фото: Пресс-служба Госдумы

У Натальи Поклонской все получится на должности чрезвычайного и полномочного посла в Республике Кабо-Верде. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал бывший председатель комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Республики Крым, а ныне депутат Госдумы восьмого созыва Леонид Бабашов.

— Я хочу, чтобы у нее все получилось. Она достойный человек и достойный путь прошла, в том числе и прекрасно проявив себя во время событий «крымской весны» в 2014 году. Тогда внутри нее, женщины, оказался стержень сильнее, чем у мужчин, которые отказывались занимать должность [прокурора Республики Крым]. Затем она пять лет достойно отработала в Госдуме. И я считаю, что новое назначение — достойное продолжение ее карьеры и, я бы сказал, карьерный рост. Все-таки это высокая должность, — отметил политик.

Бабашов не исключил, что для Поклонской работа в Кабо-Верде станет началом большой дипломатической карьеры.

— Она молодая и перспективная, — заключил парламентарий.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После Евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым. В связи с активным участием в крымских событиях включена в санкционные списки ЕС.

В 2016 году юриста избрали депутатом Государственной думы РФ. В парламенте она была довольно яркой фигурой, в частности, выступала против пенсионной реформы. Предлагала также законопроекты по борьбе с коррупцией. Она думала идти в Госдуму и в новый созыв, но в мае 2021 года сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия», и 12 октября 2021 года ее полномочия как депутата истекли.

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