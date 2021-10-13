Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в африканской стране Кабо-Верде. Об этом в среду, 13 октября, сообщается на интернет-портале правовой информации.

— Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде, — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от соответствующей должности Владимира Соколенко.

По словам Натальи Поклонской, она рада своему назначению, так как любит дипломатическую работу.

— Я ждала этого назначения. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы, — сказала она.

Кроме того, Поклонская в разговоре с РИА Новости добавила, что сбылась ее мечта.

До этого стало известно, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подал в отставку и был назначен помощником президента России. Временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Путин назначил Михаила Евраева.