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Россияне назвали способ справиться с осенней хандрой

Ирина Игнатенко

Общество
Россияне назвали способ справиться с осенней хандрой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Большинство россиян считают путешествия лучшим способом борьбы с осенней хандрой. Об этом стало известно из опроса клиентов сервиса для планирования путешествий, сообщает издание argumenti.ru.

Таким образом, 92 процента опрошенных признались, что путешествия для них — главный способ вернуть позитивный настрой. При этом многие не называли конкретного места. Более 13 процентов респондентов предпочитают уезжать в города или страны с теплым климатом, 7 процентов выбирают места, где есть горы и море. Примерно 6 процентов отметили, что им нужны яркие приключения, чтобы справиться с плохим настроением.

Среди стран, которые больше всего заряжают хорошим настроением и положительными эмоциями, лидируют Таиланд и Италия — их выбрали по 8 процентов участников опроса. Также в рейтинг попала Турция — 6 процентов, Испания — 5,5 процента, Греция — 3,3 процента. Среди российских городов большинство назвали Сочи и Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что Подмосковье вошло в топ-10 популярных направлений отдыха на ноябрьские праздники.

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