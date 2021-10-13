«Чего добились?»: Путин назвал США пострадавшими от собственных санкций

Фото: Администрация президента РФ

Санкции США в отношении российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 13 октября.

— У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? — задался вопросом глава государства.

Одним из последствий ограничительных мер Вашингтона стал выход компании Exxon Mobil из «выгодных контрактов», подчеркнул он. Цены на газ, по его словам, «взлетели до небес», результат не просто стал нулевым, он «отрицательный».

Российский лидер выразил надежду, что осознание бесперспективности этой политики возобладает. Это позволит постепенно восстановить двусторонние отношения между государствами, приводит слова Путина РИА Новости.

13 октября Путин заявил, что цены на газ в Европе растут из-за нехватки электроэнергии, а не наоборот. Он объяснил, что последние десять лет в европейскую энергетическую сферу закладывались изъяны, приведшие к кризису на газовом рынке.

Кроме того, пока атомная и газовая генерация занимали главенствующие позиции, подобных проблем не было. Путин отметил, что существование аналогичных проблем в России невозможно даже представить.