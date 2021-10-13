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Путин оценил вероятность поездки на конференцию COP26 в Глазго

Иван Юминов

Общество
Путин оценил вероятность поездки на конференцию COP26 в Глазго
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что еще не принял решение о посещении конференции ООН по изменению климата (COP26).

— Пока не принял решение, из-за этой ситуации с пандемией, конечно. Но я в любом случае приму в ней участие, в этой работе, — рассказал глава государства.

COP26 пройдет в ноябре в шотландском Глазго. В ней примут участие представители около 200 государств.

Встреча мировых лидеров намечена на 1–2 ноября, а всего саммит продлится две недели. Участники форума планируют принять ряд документов о вопросах снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности, отмечает РИА Новости.

13 октября вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что страна должна быть готова к климатическим изменениям и миграции из-за перемен в условиях жизни. По ее словам, следует подготовиться к неизбежному появлению «климатических мигрантов».

С целью минимизации уязвимости населения и экономики из-за климатических изменений следует создать национальную систему управления климатическими рисками, добавила она. До конца года, по словам Абрамченко, будет завершена подготовка десяти отраслевых планов адаптации.

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