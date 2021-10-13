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Абрамченко предупредила о миграции из-за изменения климата в России

Иван Юминов

Общество
Абрамченко предупредила о миграции из-за изменения климата в России
Фото: roscongress / Александр Уткин

Россия должна быть готова к климатическим изменениям и миграции из-за перемен в условиях жизни. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в среду, 13 октября.

— Наша задача — срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям, принять меры по минимизации последствий (изменения климата — прим. «ВМ») для граждан и отраслей экономики. Подготовиться к неизбежному появлению «климатических мигрантов», — рассказала чиновник.

С целью минимизации уязвимости населения и экономики из-за климатических изменений следует создать национальную систему управления климатическими рисками, добавила она. До конца года, по ее словам, будет завершена подготовка десяти отраслевых планов адаптации.

Они будут оценивать климатические риски для той или иной деятельности, пояснила вице-премьер. Кроме того, в планах будут определены приоритетные адаптационные мероприятия и потребности в ресурсном обеспечении, приводит слова Абрамченко ТАСС.

12 октября ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что рост температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года.

Ученый уточнил, что потепление в конце XVIII века сменилось слабым похолоданием в середине XIX века. А начиная с конца XIX века наметилось новое потепление, которое и продолжается до сих пор.

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