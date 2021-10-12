Ученый рассказал, на сколько увеличилась среднегодовая температура в Москве

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Рост температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года, при этом теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

— Потепление наиболее сильно проявляется в зимние и весенние месяцы, а летом и в начале осени изменения пока статистически незначимы. Влияние городского «острова тепла» проявляется в дополнительном росте температуры. В среднем температура повысилась на 2,4 градуса, в сельской местности это повышение более слабое — на 0,7 градуса, — сообщил он.

Ученый уточнил, что данные об изменении климата в столице взяты за всю историю наблюдений. Он отметил, что первые инструментальные измерения температуры в городе проводились в 1780 году. До этого в Москву привозили градусники и барометры, но они служили для украшения богатых домов, потому что пользоваться ими никто не умел.

Кроме того, Локощенко сообщил, что потепление в конце XVIII века сменилось слабым похолоданием в середине XIX века. А начиная с конца XIX века наметилось новое потепление, которое и продолжается до сих пор, передает РИА Новости.

Россиян предупредили о «нервозности» климата этой зимой. Резкие изменения температуры воздуха в России могут говорить об этом. Поэтому возникают сложности в прогнозировании зимней погоды 2021 года.