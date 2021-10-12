Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученый рассказал, на сколько увеличилась среднегодовая температура в Москве

Юлия Курганова

Город
Ученый рассказал, на сколько увеличилась среднегодовая температура в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Рост температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года, при этом теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

— Потепление наиболее сильно проявляется в зимние и весенние месяцы, а летом и в начале осени изменения пока статистически незначимы. Влияние городского «острова тепла» проявляется в дополнительном росте температуры. В среднем температура повысилась на 2,4 градуса, в сельской местности это повышение более слабое — на 0,7 градуса, — сообщил он.

Ученый уточнил, что данные об изменении климата в столице взяты за всю историю наблюдений. Он отметил, что первые инструментальные измерения температуры в городе проводились в 1780 году. До этого в Москву привозили градусники и барометры, но они служили для украшения богатых домов, потому что пользоваться ими никто не умел.

Кроме того, Локощенко сообщил, что потепление в конце XVIII века сменилось слабым похолоданием в середине XIX века. А начиная с конца XIX века наметилось новое потепление, которое и продолжается до сих пор, передает РИА Новости.

Россиян предупредили о «нервозности» климата этой зимой. Резкие изменения температуры воздуха в России могут говорить об этом. Поэтому возникают сложности в прогнозировании зимней погоды 2021 года.

Читайте также:
Москваученыйпотепление
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте