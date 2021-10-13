Почти триллион рублей направят на поддержку материнства и детства в России

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Более 900 миллиардов рублей будет направлено на поддержку материнства и детства в России в 2022 году. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в среду, 13 октября.

— В общей сложности в следующем году на поддержку материнства и детства в России будет направлено свыше 900 миллиардов рублей через такие институты, как Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, — приводит слова министра ТАСС.

12 октября президент России Владимир Путин назвал повышение доходов граждан базовой задачей на встрече с депутатами Госдумы. Он добавил, что существуют три главных приоритета в проекте федерального бюджета, который должна утвердить нижняя палата парламента — в их число вошли социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.

С 2022 года, по замыслу президента, необходимо перейти на индексацию материнского капитала и других социальных выплат по фактической инфляции. Для реализации этих целей есть достаточно средств в бюджете, уточнил он.

Глава государства также отметил важность просветительской работы в рамках кампании по вакцинации от коронавируса. Парламентариям, по его словам, следует принять в ней участие, выступая в СМИ и работая с людьми.