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Около четырех килограммов наркотиков изъяли у наркокурьера в Домодедове

Илья Ашуров

Происшествия
Около четырех килограммов наркотиков изъяли у наркокурьера в Домодедове
Фото: МВД
Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

Силовики изъяли около четырех килограммов наркотиков в подмосковном Домодедове. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, оперативники задержали 23-летнего приезжего из Средней Азии в лесном массиве недалеко от деревни Крюково. В момент задержания мужчина забирал свертки с веществом светлого цвета из тайника-закладки. Последующая экспертиза показала, что в свертках находилось четыре килограмма мефедрона.

Позже в квартире, где проживает злоумышленник, обнаружили еще порядка 400 свертков с похожим веществом. В настоящее время они отправлены на экспертизу.

— Правонарушитель исполнял роль курьера и закладчика. Крупную партию наркотиков он забирал в тайнике, после чего бесконтактным способом распространял на территории городского округа через закладки, — заключила Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Похожий случай произошел в подмосковной Балашихе. Там задержали подозреваемого в хранении 700 граммов наркотиков. Уточняется, что им оказался 32-летний местный житель. В ходе осмотра его квартиры, расположенной в микрорайоне Железнодорожный, полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения.

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