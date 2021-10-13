Путин объявил о готовности России напрямую общаться с НАТО

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Россия готова напрямую общаться с НАТО, но не будет ни перед кем отчитываться об учениях на своей территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 13 октября.

— Мы готовы напрямую общаться и с НАТО в том числе. Что касается наших солдат, то они находятся на российской территории, — рассказал глава государства.

Страна, по его словам, недавно провела крупные учения «Запад-2021». Подобные события проходят на национальной территории, поэтому Москва не будет ни перед кем отчитываться за это, приводит слова Путина ТАСС.

Учения России и Белоруссии «Запад-2021» прошли с 10 по 16 сентября на 14 полигонах. Всего в них приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 вертолетов и самолетов, до 760 единиц боевой техники, а также до 15 кораблей.

13 октября Путин заявил, что санкции США в отношении российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Цены на газ, по его словам, «взлетели до небес», результат не просто стал нулевым, он «отрицательный».

Российский лидер выразил надежду, что осознание бесперспективности этой политики возобладает. Это позволит постепенно восстановить двусторонние отношения между государствами, заключил Путин.