Володин назвал новых кураторов комитетов Госдумы восьмого созыва

Фото: Пресс-служба Госдумы

Все комитеты Госдумы распределены между спикером и вице-спикерами палаты, которые будут их курировать. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду, 13 октября.

— Сегодня Совет Госдумы рассмотрел распределение обязанностей среди заместителей председателя Госдумы, — рассказал политик.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков будет курировать комитеты по экономической политике, по бюджету и налогам и по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Комитеты по информационной политике, информационным технологиям и связи, по просвещению будут курироваться вице-спикером Петром Толстым.

Под кураторством вице-спикера Ирины Яровой будут комитеты по госстроительству и законодательству, по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также по защите конкуренции. Вице-спикер Сергей Неверов будет заниматься работой комитетов по промышленности и торговле, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также по строительству и ЖКХ.

Володин, в свою очередь, будет курировать комитеты по безопасности, по обороне, по международным делам, а также три постоянных комиссии нижней палаты парламента, отмечает РИА Новости.

12 октября Володин был избран на должность спикера Госдумы восьмого созыва. Его выдвинула фракция «Единая Россия», за кандидатуру политика выступили 360 депутатов.

Перед избранием Володин определил пять принципов работы палаты, отметив, что главное — «эффективно представлять интересы граждан и находить законодательные решения их вопросов и проблем». Первыми вице-спикерами были назначены Александр Жуков от партии «Единая Россия» и Иван Мельников от КПРФ.