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Проект общественного центра в ЦАО согласовали в Москомархитектуре

Виктория Сикерина

Город
Проект общественного центра в ЦАО согласовали в Москомархитектуре
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Шмитовский проезд, 39с4 Карта всех событий

Проект общественного центра на Шмитовском проезде в Пресненском районе Москвы согласовали в Москомархитектуре. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в среду, 13 октября, рассказал, что здание выполнят в современном стиле.

Он отметил, что специалисты создадут в новом центре террасу для отдыха.

— Это качественный пример аккуратной работы с городской средой и игры с контрастами в плане масштабов застройки. Небольшое здание удачно вписалось в современный квартал и выгодно его дополнило. Рисунок фасадов выполнен в виде зубообразной стены с витражной системой остекления. Предусмотрены французские балконы, а также кадки для растений, — заявил специалист.

Также Сергей Кузнецов добавил, что в здании спроектируют места для монтировки солнечных батарей.

Уточняется, что общая площадь пятиэтажного центра составит примерно четыре тысячи квадратных метров. Здесь предусмотрены отдельные кабинеты, опен-спейсы, комьюнити-центр и другие дополнительные помещения.

В субботу, 9 октября, в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в столичном районе Внуково завершилось комплексное благоустройство общественной зоны.

В парке обновили дорожно-тропиночную сеть с учетом «народных троп», организовали зоны «тихого» отдыха, установили садовые качели, сделали спортивные площадки и многоуровневый игровой комплекс для детей.

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