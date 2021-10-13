Юбилейный фестиваль мультфильмов покажет более трехсот пятидесяти авторских картин

Кадр из мультфильма «Желтик» (1966)

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 24 Карта всех событий

Пятнадцатый Большой фестиваль мультфильмов с 28 октября по 8 ноября пройдет в Москве. Здесь покажут более трехсот пятидесяти авторских картин со всего мира. Программу форума можно увидеть в кинотеатре «Художественный», Центре документального кино, сети кинотеатров «КАРО», Третьяковской галерее и «Филармонии-2».

Открытие фестиваля состоится в большом зале киноцентра «Октябрь» в Международный день анимации, 28 октября.

Помимо собственного юбилея, фестиваль отметит 80-летие двух художников анимации — Юрия Норштейна и Гарри Бардина. Гарри Бардин представит свой новый фильм «Песочница», созданный с помощью краудфандинга, а Юрий Норштейн прочтет лекцию о куклах в анимации и театре.

Зрители фестиваля смогут не только посмотреть мультфильмы — среди мероприятий, которые проводит фестиваль, будут лекции, встречи с художниками и детская лаборатория «Фабрика мультфильмов», где юные гости форума смогут попробовать себя в разных анимационных техниках.

Большой фестиваль мультфильмов проведет международный конкурс авторской анимации. В его российской части представлены 78 фильмов, в четырех международных конкурсах — 154 ленты.

В рамках фестиваля будет показано тринадцать полнометражных картин: четыре премьеры и десять фаворитов фестивалей прошлых лет.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.