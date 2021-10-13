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Юбилейный фестиваль мультфильмов покажет более трехсот пятидесяти авторских картин

Ольга Маркова

Развлечения
Юбилейный фестиваль мультфильмов покажет более трехсот пятидесяти авторских картин
Кадр из мультфильма «Желтик» (1966)
Россия, Москва, улица Новый Арбат, 24 Карта всех событий

Пятнадцатый Большой фестиваль мультфильмов с 28 октября по 8 ноября пройдет в Москве. Здесь покажут более трехсот пятидесяти авторских картин со всего мира. Программу форума можно увидеть в кинотеатре «Художественный», Центре документального кино, сети кинотеатров «КАРО», Третьяковской галерее и «Филармонии-2».

Открытие фестиваля состоится в большом зале киноцентра «Октябрь» в Международный день анимации, 28 октября.

Помимо собственного юбилея, фестиваль отметит 80-летие двух художников анимации — Юрия Норштейна и Гарри Бардина. Гарри Бардин представит свой новый фильм «Песочница», созданный с помощью краудфандинга, а Юрий Норштейн прочтет лекцию о куклах в анимации и театре.

Зрители фестиваля смогут не только посмотреть мультфильмы — среди мероприятий, которые проводит фестиваль, будут лекции, встречи с художниками и детская лаборатория «Фабрика мультфильмов», где юные гости форума смогут попробовать себя в разных анимационных техниках.

Большой фестиваль мультфильмов проведет международный конкурс авторской анимации. В его российской части представлены 78 фильмов, в четырех международных конкурсах — 154 ленты.

В рамках фестиваля будет показано тринадцать полнометражных картин: четыре премьеры и десять фаворитов фестивалей прошлых лет.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

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