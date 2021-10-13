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Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления

Иван Юминов

Политика
Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления
Фото: Администрация президента РФ

Алексей Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления, а не за политическую деятельность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 13 октября.

— Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно, — рассказал глава государства.

Навальному, по словам российского лидера, «неоднократно прощали нарушения закона». Его поступки должны иметь «когда-то какие-то» последствия, уверен президент.

Не стоит злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться экономических преимуществ, защищаясь «политической деятельностью», приводит слова Путина ТАСС.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил приговорить Навального к 3,5 года колонии общего режима. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Согласно решению суда, Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом. Таким образом, он проведет в заключении меньше 3,5 года.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Берлина. Его задержание прошло на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления, согласно которому он был объявлен в розыск за систематические нарушения испытательного срока.

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