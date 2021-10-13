«Будут ездить на коньках»: Путин пошутил о ценах на газ в Нидерландах

Голландцам вскоре придется ездить друг к другу в гости на коньках, если неподготовленные люди будут принимать влияющие на энергорынок решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 13 октября.
— Послушайте, это прецедент. Если люди, совершенно профессионально неподготовленные, будут принимать такие решения, то всплески на мировых рынках неизбежны, — рассказал глава государства.
В средние века, по его словам, голландцы в холодную погоду ездили на коньках по замерзшим рекам и каналам. Поводом для высказывания Путина стало решение суда в Гааге, который обязал в мае компанию Royal Dutch Shell сократить выбросы CO2 на 45 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 2019-го.
Продолжение этой политики приведет к тому, что жители Нидерландов будут вновь ездить в гости на коньках, так как на машинах передвигаться будет «дороговато», предположил российский лидер. Такой способ передвижения поможет им согреться, приводит слова Путина РИА Новости.
13 октября Путин заявил, что санкции США в отношении российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы. Цены на газ, по его словам, «взлетели до небес», результат не просто стал нулевым — он «отрицательный».
Российский лидер выразил надежду, что осознание бесперспективности этой политики возобладает. Это позволит постепенно восстановить двусторонние отношения между государствами, заключил Путин.