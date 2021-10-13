Эксперт высказался против цифровизации образования

Фото: edu.gov.ru

Член общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов высказался против цифровизации образования. Он отметил, что этот аспект тревожит современных родителей школьников больше всего.

— Сегодня мы видим, как школы буквально насаждают ЦОС под прикрытием никем не объявленной пандемии. Но ведь не было и нет аномального уровня заболевания детей, — отметил он в комментарии argumenti.ru.

Также Алексей Плохов высказался против чередования дистанционного и очного обучения, которое используется в ряде регионов.

По его словам, родителей беспокоит цифровизация образовательного процесса. Ведь, согласно планам, уже к 2024 году на основании цифрового контента будет проводиться треть уроков, а к 2030 году искусственному интеллекту будет передана на проверку половина домашних заданий. Но остается спорным вопрос о пользе гаджетов в образовательном процессе, их влиянии на здоровье школьников.

Кроме того, он отметил, что имеются вопросы к современному образовательному контенту.

До этого Анна Попова рассказала, сколько школ и детских садов перевели на дистанционное обучение.