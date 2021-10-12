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Попова рассказала, сколько школ и детских садов перевели на удаленное обучение

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова рассказала, сколько школ и детских садов перевели на удаленное обучение
Фото: roscongress / Андрей Любимов

В России на дистанционном обучении из-за коронавируса уже находятся 605 школ и 117 детских садов. Об этом во вторник, 12 августа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— В качестве меры прерывания развития эпидпроцесса в образовательных учреждениях используется такая мера, как перевод на дистанционное образование школьников. Таких школ немного: на сегодняшний день закрыто полностью 605 школ в 25 субъектах и 117 детских дошкольных учреждений в 22 субъектах, — передает ее слова агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, это соответствует уровню эпидемиологического процесса и гриппа. При этом в 62 субъектах наблюдается превышение уровня заболевших ОРВИ, в основном за счет взрослых пациентов.

До этого Попова заявила, что в России под наблюдением находятся почти 2,5 миллиона человек, которые находились в контакте с больными коронавирусом. При этом по состоянию на 4 октября ревакцинацию от коронавируса прошли около 1,8 миллиона россиян. Об этом ранее рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

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