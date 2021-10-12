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Почти 2,5 миллиона человек в РФ находятся под наблюдением из-за контакта с больными COVID-19

Дарья Чентаева

Общество
Почти 2,5 миллиона человек в РФ находятся под наблюдением из-за контакта с больными COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России из-за контакта с больными коронавирусом под наблюдением находятся почти 2,5 миллиона человек. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

— Под наблюдением сегодня находятся почти 2,5 миллиона контактных лиц, — отметила руководитель Роспотребнадзора.

По словам Анны Поповой, в настоящее время заболеваемость COVID-19 растет в 77 регионах России, сообщает агентство «Москва».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 октября сообщил, что почти треть населения России, то есть около 43 миллионов граждан, уже вакцинировались от коронавирусной инфекции.

При этом по состоянию на 4 октября ревакцинацию от коронавируса прошли около 1,8 миллиона россиян. Об этом ранее рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

Почти 2,5 миллиона человек в РФ находятся под наблюдением из-за контакта с больными COVID-19
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