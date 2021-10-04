Около 1,8 миллиона человек ревакцинировались от коронавируса в России

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Ревакцинацию от коронавируса прошли около 1,8 миллиона россиян. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Вакцинацию повторную прошли 1,8 миллиона человек, — цитирует министра РИА Новости.

До этого министр заявил, что только два процента вакцинированных от коронавирусной инфекции в России в настоящее время заболевают COVID-19.

По состоянию на 30 сентября, оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в РФ получили более 40 миллионов граждан. Об этом Михаил Мурашко сообщил ранее.

Он также добавил, что в настоящее время в стране насчитывается более 45 миллионов человек, которые привились первым компонентом вакцины.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

За последние 24 часа в России выявили 25 781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Отмечается, что 7,9 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.