Мурашко: Коронавирусом в России заболевают только 2 процента вакцинированных

Фото: minzdrav.gov.ru

Только два процента вакцинированных от коронавирусной инфекции в России в настоящее время заболевают COVID-19. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

— Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в большинстве своем невакцинированные, — цитирует министра ТАСС.

По состоянию на 30 сентября, оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в России получили более 40 миллионов граждан. Об этом Михаил Мурашко сообщил ранее.

Он также добавил, что в настоящее время в стране насчитывается более 45 миллионов человек, которые привились первым компонентом вакцины.

Кроме того, по его словам, среди беременных в России мало вакцинированных от коронавируса.

Накануне министр заявил, что в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины. По его словам, раньше в группе риска были только пожилые люди, но в настоящее время ситуация меняется. Он призвал россиян прививаться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и близких.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.